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Картинка, нарисованная карандашем->PSD
Есть экран интерфейса для игры, нарисованный карандашем. необходимо сделать из него PSD. Предпочтительно исполнитель из Киева, т.к. если сработаемся работ по проекту будет прилично. Прилагаю собственно картинку (там, где вагон нарисован) и двух персонажей из игры (они тоже будут на этом экране) чтобы общую стилистику уловить.
Детальное описание картинки и требований.
Выходной формат 1280х1024 пикселей RGB24, PSD. Слои разложить по вменяемо
названным папкам, слои называть тоже вменяемо, чтобы было понятно, что на
нем нарисовано (например папки "Задний фон", "Вагон", "Рельсы и гравий" и
т.д.).
Буквы меню белые, когда подводишь становятся желтыми (нарисовать оба
варианта). остальные буквы/цифры грязно-белые и поцарапанные. На заднем фоне
некий полустанок (здания, забор и т.д., слабо угадывающиеся очертания).
Время суток - летние сумерки, цветовой переход задника
желтый-фиолетовый-голубой-темносиний. На небе пара ранних звезд. Вагон стоит
на рельсах, перед рельсами гравий. Вагон сделан из досок, между досками щели
(вагон не первой свежести, использовался не раз). Машинерия (шестеренки и
прочее) достаточно тонкие и закрываются, когда дверь вагона отъездает в
сторону (толщина до 20 см применительно к реальному вагону). Когда на
доксу-пункт меню нажимают, она поворачивается в точке нажатия и за ней видна
темнота из которой смотрят глаза (под досками сделать темный слой с глазами,
чтобы если сделать слой с доской-пунктом меню сделать невидимым были видны
глаза). Все детали машинерии разложить по отдельным слоям. Вагон на картинки
немного кривоват, на отрисовке он должен быть ровнее, типа как настоящий
вагон (общий стиль - типа фотореалистичность).
Список всех пунктов меню:
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