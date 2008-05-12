Силуэт балерины

Нужен элегантный, чернобелый силуэт молодой балерины, стоящей в красивой позиции с поднятыми руками, как бы стремящейся к небу. Поза не должна быть классически балетная. Пусть в ней будет доля естественности.

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