Нужно нарисовать header

Есть небольшой проект для художников, которые умеют рисовать руками. Надо нарисовать header для сайта в реалистично эллегантном стиле? На хидере должны быть изображены красивые дома, пара машин (в легкой дымке) и на переднем плане рисунок юриста.

Фото юриста и примерные фото домов и машин я пришлю. Идеально если художник сделает и простенький дизайн сайта. Какова ваша цена за эту работу? Просьба прислать оценку работы по часам и деньгам, резюме и примеры работ на емайл: jobs2006 (at) bartsoft.com