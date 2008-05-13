Нужно нарисовать header

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Закрыт12 заявок386 просмотров

Есть небольшой проект для художников, которые умеют рисовать руками. Надо нарисовать header для сайта в реалистично эллегантном стиле? На хидере должны быть изображены красивые дома, пара машин (в легкой дымке) и на переднем плане рисунок юриста.

Фото юриста и примерные фото домов и машин я пришлю. Идеально если художник сделает и простенький дизайн сайта. Какова ваша цена за эту работу? Просьба прислать оценку работы по часам и деньгам, резюме и примеры работ на емайл: jobs2006 (at) bartsoft.com

17 лет назад
irenebart
63 года
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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