Перерисовать картинку

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Завершен23 заявки548 просмотров

Сколько будет стоить перерисовать 1 картинку заново. Прилагаемый рисунок - ширина 2000, скан плохого качества. Нужен рис шириной 800 и высота соответственно какая будет. Т.е. нужна точно такая картинка, но 100% качества, без "косяков". Варианты обработки в фотошопе данного рис. не предлагать - пробовали, не помогает.

Спасибо.

17 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$60
2 дня
Уровень выполнения задания устроил на 100%, также радует оперативность в работе. Сотрудничество одназначно продолжим!
Довольна сотрудничеством. Александр как заказчик и как человек - компетентен, профессионален и приятен в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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