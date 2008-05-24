Перерисовать картинку

Есть экран интерфейса для игры, нарисованный карандашем. необходимо сделать из него PSD. Предпочтительно исполнитель из Киева, т.к. если сработаемся работ по проекту будет прилично. Прилагаю собственно картинку (там, где вагон нарисован) и двух персонажей из ...