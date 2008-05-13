Есть небольшой проект для художников, которые умеют рисовать руками. Надо нарисовать header для сайта в реалистично эллегантном стиле? На хидере должны быть изображены красивые дома, пара машин (в легкой дымке) и на переднем плане рисунок ...
Перевести фотографию в векторную графику
На базе фотографии необходимо создать фотореалистичное векторное изображение строго в программе Adobe Illustrator.
Это учебный проект, поэтому суперпрофессионализм не требуется.
Сроки сжатые - максимум 4 дня!
Обязательно указывайте свой портфолио по подобным работам.
Спасибо.
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