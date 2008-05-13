Перевести фотографию в векторную графику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок425 просмотров

На базе фотографии необходимо создать фотореалистичное векторное изображение строго в программе Adobe Illustrator.

Это учебный проект, поэтому суперпрофессионализм не требуется.

Сроки сжатые - максимум 4 дня!

Обязательно указывайте свой портфолио по подобным работам.

Спасибо.

17 лет назад
timewind
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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