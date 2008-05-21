Нарисовать Лицо Персонажа

Очень благодарен Сергею за профессиональный подход к делу , проявление инициативы и терпение !!! Сделал Лицо Персонажа, получилось очень креативно , красочно и модно... Однозначно рекомендую , совершенно адекватный человек, работает и общается не только в инете, без проблем нашел взаимопонимание. Рекомендую!