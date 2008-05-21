Есть файл в иллюстраторе. У разработчики логотип открывается, у нас нет. Нужно переконвертировать файл, что бы открывался в любом иллюстраторе.
Нарисовать Лицо Персонажа
Нарисовать Лицо Персонажа, Есть Одобреный Песронаж из логотипа
1) http://i026.radikal.ru/0805/c5/09c6b914e277.png
2) http://i018.radikal.ru/0805/a9/24e6e944e26a.png
но проблема в самом выражаюшем лице, нужно нарисовать лицо которое выдаёт само за себя тематику деятельности сайта www.fosti.ru
Бюджет Лица 15 wmz
Выбранный исполнитель
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