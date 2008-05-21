Нарисовать Лицо Персонажа

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки274 просмотра

Нарисовать Лицо Персонажа, Есть Одобреный Песронаж из логотипа

1) http://i026.radikal.ru/0805/c5/09c6b914e277.png

2) http://i018.radikal.ru/0805/a9/24e6e944e26a.png

но проблема в самом выражаюшем лице, нужно нарисовать лицо которое выдаёт само за себя тематику деятельности сайта www.fosti.ru

Бюджет Лица 15 wmz

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vodopyanov
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$15
Очень благодарен Сергею за профессиональный подход к делу , проявление инициативы и терпение !!! Сделал Лицо Персонажа, получилось очень креативно , красочно и модно... Однозначно рекомендую , совершенно адекватный человек, работает и общается не только в инете, без проблем нашел взаимопонимание. Рекомендую!
Приятно было работать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

vodopyanov
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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