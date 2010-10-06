Фотоколлаж

Иллюстрации и РисункиЗакрыт22 заявки380 просмотров
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Нужно сделать картинку сада из частей фотографий.

что-то потребуется подрисовать, подкорректировать.

пример в приложении. нужно сделать лучше другой вид.

от Вас цена за одну такую картинку и сроки.

13 лет назад
landart
Алена 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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