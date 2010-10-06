Фотоколлаж

Приветствую всех! Уважаемые иллюстраторы, нужно нарисовать 3 символа в векторе идентичные по стилю: щит, башенку и шлем. Все иллюстрации должны быть в стилистике средневековья, а точнее в эпоху правления Рюрика и его братьев. На щите ...