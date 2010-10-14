Средневековые изображения

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки351 просмотр
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Приветствую всех! Уважаемые иллюстраторы, нужно нарисовать 3 символа в векторе идентичные по стилю: щит, башенку и шлем. Все иллюстрации должны быть в стилистике средневековья, а точнее в эпоху правления Рюрика и его братьев. На щите можно отобразить труворов крест (изображение в приложении). Слишком сложных и вычурных линий не нужно, все максимально просто и понятно. По характеру отобразить желательно не мультяшно, достаточно в серьезном стиле. Дополнительные элементы геральдического плана в иллюстрациях приветствуются. Фон белый или золотистый, сами графические символы черного или насыщенно коричневого цвета.

ps: прикладываю изображения Рюрика, и креста. Там можно посмотреть на форму его шлема и щита.

13 лет назад
Voody
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$35
3 дня
Спасибо и вам за сотрудничество. это мое упущение, в следующий раз буду делать эскизы :) маське привет!
Полностью не смог осилить задачу, но, не пожалел ни времени, ни сил :) спасибо за работу.
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