Средневековые изображения

Приветствую всех! Уважаемые иллюстраторы, нужно нарисовать 3 символа в векторе идентичные по стилю: щит, башенку и шлем. Все иллюстрации должны быть в стилистике средневековья, а точнее в эпоху правления Рюрика и его братьев. На щите можно отобразить труворов крест (изображение в приложении). Слишком сложных и вычурных линий не нужно, все максимально просто и понятно. По характеру отобразить желательно не мультяшно, достаточно в серьезном стиле. Дополнительные элементы геральдического плана в иллюстрациях приветствуются. Фон белый или золотистый, сами графические символы черного или насыщенно коричневого цвета.

ps: прикладываю изображения Рюрика, и креста. Там можно посмотреть на форму его шлема и щита.