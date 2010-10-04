Графика для детей 3-5 лет

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок377 просмотров
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Здравствуйте!

нужно создать 5 очень качественных рисунков(600 на 600) с 5-6 элементами каждый(программными средствами) в эппл стайл для аудитории 3-5 лет.

просьба указать:

- ориентировочную стоимость 1 рисунка;

- ССЫЛКИ НА работы для детей(без этого рассматривать бид не буду);

Спасибо!

13 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад