Нужны дизайны брелков для ключей-фонариков

Здравствуйте. Нужно отрисовать здание http://makepreview.com/1659523159. Кусты, ступени и деревья тоже. Качественно, ярко и красиво. Пиши ваши цены. Срок 2 дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужены дизайны брелков для ключей -фонариков светодиодных
вот примеры
http://www.alibaba.com/product-gs/252342661/led_keychain.html
http://www.alibaba.com/product-gs/275244219/crystal_led_Keychain.html
http://www.alibaba.com/product-gs/283635217/led_keychain.html
http://www.03present.ru/product.php?id_catalog=73&id_parent=71
но нужны новые любые невероятные варианты дизайна
если понравитья будем работать постоянно.
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