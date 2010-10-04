Нужны дизайны брелков для ключей-фонариков

$150
Иллюстрации и РисункиЗавершен30 заявок1510 просмотров
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#1$70
#2$50
#3$30

Нужены дизайны брелков для ключей -фонариков светодиодных

вот примеры

http://www.alibaba.com/product-gs/252342661/led_keychain.html

http://www.alibaba.com/product-gs/275244219/crystal_led_Keychain.html

http://www.alibaba.com/product-gs/283635217/led_keychain.html

http://www.03present.ru/product.php?id_catalog=73&id_parent=71

но нужны новые любые невероятные варианты дизайна

если понравитья будем работать постоянно.

13 лет назад
soborovatamara
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победители конкурса
Moro88
Андрей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
Nas6ka
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#3
Заявки фрилансеров
Moro88
Андрей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
Nas6ka
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#3