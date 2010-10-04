Технический дизайн здания

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок255 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно отрисовать здание http://makepreview.com/1659523159.

Кусты, ступени и деревья тоже.

Качественно, ярко и красиво.

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13 лет назад
CubeDesign
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад