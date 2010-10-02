Нужно сделать выноску как на образце

Здравствуйте,необходимо нарисовать стильную схему проезда вместо этой http://www.yuggruzovik.msk.ru/docs/compinfo.php И что бы хорошо смотрелась на новом сайте компании http://cms5.prgmm.ru/ ! Работаем пока клиент полностью не утверждает схему ! Жду Ваших предложений ! Приоритет наименьшей цене !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать выноску в corel как на образце(картинке jpg)...по сути нужно сделать такой же jpg только с другой надписью на выноске....работы на 5 минут
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