Нужно сделать выноску как на образце

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок271 просмотр
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Нужно сделать выноску в corel как на образце(картинке jpg)...по сути нужно сделать такой же jpg только с другой надписью на выноске....работы на 5 минут

13 лет назад
Auto-Anton
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад