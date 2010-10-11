Схема проезда для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок224 просмотра
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Здравствуйте,необходимо нарисовать стильную схему проезда вместо этой

http://www.yuggruzovik.msk.ru/docs/compinfo.php

И что бы хорошо смотрелась на новом сайте компании http://cms5.prgmm.ru/ !

Работаем пока клиент полностью не утверждает схему !

Жду Ваших предложений !

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13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
C первого раза попал в точку !!! Спасибо !!! Всегда на связи,активно реагирует на правки заказчика !!!
Как всегда - все на отлично)