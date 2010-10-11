Схема проезда для сайта

Требуется два художника, нарисовать примерно по 18 сцен для игры по мере готовности сценария, для долгосрочного сотрудничества! Пример сцены здесь: http://picasaweb.google.ru/gdv999/qeSppG?authkey=Gv1sRgCIO-wuiB982ZwQE#5524524023341007986 Бюджет указан за одну сцену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,необходимо нарисовать стильную схему проезда вместо этой
http://www.yuggruzovik.msk.ru/docs/compinfo.php
И что бы хорошо смотрелась на новом сайте компании http://cms5.prgmm.ru/ !
Работаем пока клиент полностью не утверждает схему !
Жду Ваших предложений !
Приоритет наименьшей цене !
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