Схема проезда для сайта

Требуется исполнитель для создания ряда рисунков на тему счастья. Рисунки должны быть в большого разрешения в хорошем качестве. Выполнены на компьютере. В стиле рисунков с этого сайта http://www.deviantart.com/. На каждый рисунок 3 рабочих дня.