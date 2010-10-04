Сделать зарисовку фотографии в стиле карандаш

Нужены дизайны брелков для ключей -фонариков светодиодных вот примеры http://www.alibaba.com/product-gs/252342661/led_keychain.html http://www.alibaba.com/product-gs/275244219/crystal_led_Keychain.html http://www.alibaba.com/product-gs/283635217/led_keychain.html http://www.03present.ru/product.php?id_catalog=73&id_parent=71 но нужны новые любые невероятные варианты дизайна если понравитья будем работать постоянно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Стоит задача:
Создать коллаж из трех отдельных фото или хорошо расположить их на рабочем пространстве. При этом после создания группы фото, их нужно отрисовать карандашом, так как это делают художники. Фильтры применять в том случае если будет ОЧЕНЬ качественная прорисовка. На выходе должен быть отрисованный коллаж в ЧБ и цвете.
Перед тем как выбрать исполнителя, я прикрепляю в приложении фото, которое необходимо прорисовать для пробы.
После анализа этого наброска будет выбран исполнитель. Столбы, ящики и другие не нужные детали с пробного фото можете убирать, главное это здание.
Беритесь, если результат можете гарантировать.
Буду рад сотрудничать на постоянной основе.
Имейл, куда отправлять наброски, скину при обращении в личку.
Спасибо.
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