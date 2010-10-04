Сделать зарисовку фотографии в стиле карандаш

Добрый день!

Стоит задача:

Создать коллаж из трех отдельных фото или хорошо расположить их на рабочем пространстве. При этом после создания группы фото, их нужно отрисовать карандашом, так как это делают художники. Фильтры применять в том случае если будет ОЧЕНЬ качественная прорисовка. На выходе должен быть отрисованный коллаж в ЧБ и цвете.

Перед тем как выбрать исполнителя, я прикрепляю в приложении фото, которое необходимо прорисовать для пробы.

После анализа этого наброска будет выбран исполнитель. Столбы, ящики и другие не нужные детали с пробного фото можете убирать, главное это здание.

Беритесь, если результат можете гарантировать.

Буду рад сотрудничать на постоянной основе.

Имейл, куда отправлять наброски, скину при обращении в личку.

Спасибо.