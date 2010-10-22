Перерисовать трехмерную схему проезда

Есть старая схема - http://www.n-n.ru/chzm/map.jpg

Есть каркас новой схемы - http://www.n-n.ru/chzm/map_skelet_new.jpg

Её нужно _качественно_ отрисовать, чтобы она была не хуже старой

От вас цены и сроки.