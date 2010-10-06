Приложение "покер".

Требуется создать логоти - Аватар для группы "vkontakte" в формате psd тематика группы авиа-жд-авто перевозки пример прикрепил. от вас цена! сроки!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не обращайте внимания на указанную мной цену. Нужен художник для приложения "Покер" для соц. сетей. В сообщении указывайте общую цену работы. Прошу учесть что средняя цена разработки приложения для социальной сети – 200 тысяч рублей и она редко переходит границу в 400 000. Указывайте пожалуйста общую цену на ваши услуги. и по возможности пишите мне в контакт " http://vkontakte.ru/id79212122 " . Итак, мне необходим художник для рисования следующего объема работ:
1) 50 столов ( Для того, чтобы понять что именно мне нужно и какой уровень сложности зайдите в приложение "Bongo покер" в контакте ).
2) 50 стульев ( так же смотрите "покер Bongo").
3) 20 колод карт (совершенно простых, смотрите примеры там же).
4) 50 полов (Это совершенно просто, можно брать готовые покрытия из клипарта).
5) 10 больших рисунков изображающих игроков, играющих в покер (Примеры я покажу).
6) 12 куч фишек ( Для примера, зайдите в кассу "poker shark", все в том же контакте).
7) 100 подарков ( как в контакте только поменьше и попроще).
Должен заметить, что нас очень поджимают сроки, так как предыдущий исполнитель нас сильно подставил, в следствии чего мы потеряли больше полумесяца рабочего времени. Необходимо выполнить полный объем до ноября.
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