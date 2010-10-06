Приложение "покер".

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не обращайте внимания на указанную мной цену. Нужен художник для приложения "Покер" для соц. сетей. В сообщении указывайте общую цену работы. Прошу учесть что средняя цена разработки приложения для социальной сети – 200 тысяч рублей и она редко переходит границу в 400 000. Указывайте пожалуйста общую цену на ваши услуги. и по возможности пишите мне в контакт " http://vkontakte.ru/id79212122 " . Итак, мне необходим художник для рисования следующего объема работ:

1) 50 столов ( Для того, чтобы понять что именно мне нужно и какой уровень сложности зайдите в приложение "Bongo покер" в контакте ).

2) 50 стульев ( так же смотрите "покер Bongo").

3) 20 колод карт (совершенно простых, смотрите примеры там же).

4) 50 полов (Это совершенно просто, можно брать готовые покрытия из клипарта).

5) 10 больших рисунков изображающих игроков, играющих в покер (Примеры я покажу).

6) 12 куч фишек ( Для примера, зайдите в кассу "poker shark", все в том же контакте).

7) 100 подарков ( как в контакте только поменьше и попроще).

Должен заметить, что нас очень поджимают сроки, так как предыдущий исполнитель нас сильно подставил, в следствии чего мы потеряли больше полумесяца рабочего времени. Необходимо выполнить полный объем до ноября.

13 лет назад
Lolipack
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Lixachev
Дима 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад
$450
1 день
Очередной нерадивый и крайне не умелый разводчик заказчиков на деньги. Сначала предлагает поэтапную оплату, а в процессе исполнения неожиданно меняет условия на работу по предоплате. Прикрывается голодными детьми, что выглядит очень комично. Есть предположение, что все его отзывы, написаны им самим (Прошу обратить внимание на практически однотипный стиль написания). Воздержитесь от работы по предоплате с этим субъектом. P.S. По поводу комментария горе-мошенника. Представляю какую переписку предоставит наш нерадивый друг. К сожалению должен заметить, что предлагал сдачу этапов, сколь угодно малых по размеру ( Вплоть до 1 рисунка из 350), и наткнулся на гору не понимания, очень странную в виду того, что исполнитель сам предлагал поэтапную оплату ( Которая не подразумевает предоплаты). Вот его сообщений: "http://www.weblancer.net/users/Lixachev/portfolio/ - это те работы. которые я сделал за 4 месяцап с проекта. А так 8 лет занимаюсь дизайном. У вас есть аська или скайп? можно ускорить процесс обсуждения. Оплата -поэтапная, то есть часть плана прорисовал - вы утвердили - оплатили часть и так до конца. Первую часть можно уже до обеда завтра показать." "До обеда завтра" - как я и предложил, на что мне была предложена предоплата.
Очередной желающий получить работу за спасибо. Всем не советую данного работодателя. Прошу администрацию обратить внимание на данного пользователя
  • Похожие заказы

  • Аватар

    Требуется создать логоти - Аватар для группы "vkontakte" в формате psd тематика группы авиа-жд-авто перевозки пример прикрепил. от вас цена! сроки!

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание серии изображений

    Ищем художника/дизайнера для создания серий изображений. Это может быть рисованые объекты, акварель, карандаш, обрисовка фотографий, или компьютерный дизайн. Каждая серия имеет общую тему и стиль. 6 изображений в серии. Для начала есть идея попробовать создать ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию к сайту

    Необходимо нарисовать иллюстрацию к сайту на заданную тему. Перед подачей заявки прошу убедиться в наличии качественный векторных работ в портфолио. Именно по этому критерию будет определятся исполнитель.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка 5 мини-иллюстраций и логотипа

    $100

    Требуется нарисовать 5 небольших иллюстраций с простым, статичным сюжетом для логотипа. Так же требуется консультация по логотипу (он есть, необходимо помочь со шрифтами, расположением слов в нем). Все иллюстрации необходимы в векторе, подробное описание при обращении. ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать картинку

    Есть изображение, его надо отрисовать в векторе, либо в растре, но с размерами, пригодными для печати. Вместо надписи "Музыка Вашего Дома" должна быть надпись "Гармония в Вашем Доме". Предлагайте стоимость. Сроки - желательно сегодня, можна к завтрашнему ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Графика для детей 3-5 лет

    Здравствуйте! нужно создать 5 очень качественных рисунков(600 на 600) с 5-6 элементами каждый(программными средствами) в эппл стайл для аудитории 3-5 лет. просьба указать: - ориентировочную стоимость 1 рисунка; - ССЫЛКИ НА работы для детей(без ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать зарисовку фотографии в стиле карандаш

    Добрый день! Стоит задача: Создать коллаж из трех отдельных фото или хорошо расположить их на рабочем пространстве. При этом после создания группы фото, их нужно отрисовать карандашом, так как это делают художники. Фильтры применять в том случае ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны дизайны брелков для ключей-фонариков

    $150

    Нужены дизайны брелков для ключей -фонариков светодиодных вот примеры http://www.alibaba.com/product-gs/252342661/led_keychain.html http://www.alibaba.com/product-gs/275244219/crystal_led_Keychain.html http://www.alibaba.com/product-gs/283635217/led_keychain.html http://www.03present.ru/product.php?id_catalog=73&amp;id_parent=71 но нужны новые любые невероятные варианты дизайна если понравитья будем работать постоянно.

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад