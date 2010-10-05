Создание серии изображений

Ищем художника/дизайнера для создания серий изображений. Это может быть рисованые объекты, акварель, карандаш, обрисовка фотографий, или компьютерный дизайн.

Каждая серия имеет общую тему и стиль. 6 изображений в серии. Для начала есть идея попробовать создать серии – хищные животные, птицы, монстры, сказочные персонажи, tribal.

Уровень работы – высокий. Креатив и находчивость – приветствуются.

Изображение на конечном изделии будет иметь размер – 10 х 10-12см.

В некоторых сериях изображений нужно будет два (первое как сказано выше, второе 10 х 30-35см). Второе изображение может быть одинаковым для серии, или сочетаться с первым (допустим быть его дополнением).

Изображения полноцветные, если того требует идея – чернобелые или любые другие.