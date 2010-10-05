Создание серии изображений

Необходимо нарисовать иллюстрацию к сайту на заданную тему. Перед подачей заявки прошу убедиться в наличии качественный векторных работ в портфолио. Именно по этому критерию будет определятся исполнитель.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем художника/дизайнера для создания серий изображений. Это может быть рисованые объекты, акварель, карандаш, обрисовка фотографий, или компьютерный дизайн.
Каждая серия имеет общую тему и стиль. 6 изображений в серии. Для начала есть идея попробовать создать серии – хищные животные, птицы, монстры, сказочные персонажи, tribal.
Уровень работы – высокий. Креатив и находчивость – приветствуются.
Изображение на конечном изделии будет иметь размер – 10 х 10-12см.
В некоторых сериях изображений нужно будет два (первое как сказано выше, второе 10 х 30-35см). Второе изображение может быть одинаковым для серии, или сочетаться с первым (допустим быть его дополнением).
Изображения полноцветные, если того требует идея – чернобелые или любые другие.
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