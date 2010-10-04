Отрисовка 5 мини-иллюстраций и логотипа

Требуется нарисовать 5 небольших иллюстраций с простым, статичным сюжетом для логотипа. Так же требуется консультация по логотипу (он есть, необходимо помочь со шрифтами, расположением слов в нем).

Все иллюстрации необходимы в векторе, подробное описание при обращении.

Присылайте на [email protected] портфолио.