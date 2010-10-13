Отрисовать картинку

Здравствуйте! нужно создать 5 очень качественных рисунков(600 на 600) с 5-6 элементами каждый(программными средствами) в эппл стайл для аудитории 3-5 лет. просьба указать: - ориентировочную стоимость 1 рисунка; - ССЫЛКИ НА работы для детей(без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть изображение, его надо отрисовать в векторе, либо в растре, но с размерами, пригодными для печати.
Вместо надписи "Музыка Вашего Дома" должна быть надпись "Гармония в Вашем Доме".
Предлагайте стоимость. Сроки - желательно сегодня, можна к завтрашнему утру/дню.
Заявки без стоимости не рассматриваю.
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