Сториборд для роликов на сайт

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Неоьходимо нарисовать 3 сториборда всего 16 кадров. Срок утро 08.10

0503868575

[email protected]

13 лет назад
greg099
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Приложение "покер".

    Не обращайте внимания на указанную мной цену. Нужен художник для приложения "Покер" для соц. сетей. В сообщении указывайте общую цену работы. Прошу учесть что средняя цена разработки приложения для социальной сети – 200 тысяч рублей ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аватар

    Требуется создать логоти - Аватар для группы "vkontakte" в формате psd тематика группы авиа-жд-авто перевозки пример прикрепил. от вас цена! сроки!

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание серии изображений

    Ищем художника/дизайнера для создания серий изображений. Это может быть рисованые объекты, акварель, карандаш, обрисовка фотографий, или компьютерный дизайн. Каждая серия имеет общую тему и стиль. 6 изображений в серии. Для начала есть идея попробовать создать ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию к сайту

    Необходимо нарисовать иллюстрацию к сайту на заданную тему. Перед подачей заявки прошу убедиться в наличии качественный векторных работ в портфолио. Именно по этому критерию будет определятся исполнитель.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка 5 мини-иллюстраций и логотипа

    $100

    Требуется нарисовать 5 небольших иллюстраций с простым, статичным сюжетом для логотипа. Так же требуется консультация по логотипу (он есть, необходимо помочь со шрифтами, расположением слов в нем). Все иллюстрации необходимы в векторе, подробное описание при обращении. ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать картинку

    Есть изображение, его надо отрисовать в векторе, либо в растре, но с размерами, пригодными для печати. Вместо надписи "Музыка Вашего Дома" должна быть надпись "Гармония в Вашем Доме". Предлагайте стоимость. Сроки - желательно сегодня, можна к завтрашнему ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Графика для детей 3-5 лет

    Здравствуйте! нужно создать 5 очень качественных рисунков(600 на 600) с 5-6 элементами каждый(программными средствами) в эппл стайл для аудитории 3-5 лет. просьба указать: - ориентировочную стоимость 1 рисунка; - ССЫЛКИ НА работы для детей(без ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать зарисовку фотографии в стиле карандаш

    Добрый день! Стоит задача: Создать коллаж из трех отдельных фото или хорошо расположить их на рабочем пространстве. При этом после создания группы фото, их нужно отрисовать карандашом, так как это делают художники. Фильтры применять в том случае ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад