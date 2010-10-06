Сториборд для роликов на сайт

Необходима раскадровка прописанного детального сценария. Общее количество рисунков - 16-17. Оплата по факту выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Неоьходимо нарисовать 3 сториборда всего 16 кадров. Срок утро 08.10
0503868575
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