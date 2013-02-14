Исполнитель для подбора картинок к статьям

Требуется специалист для подбора картинок к статьям.

Статьи от 5 до 10 тысяч символов, в статью нужно по смыслу вставить изображения (не в одно место, а равномерно во всю статью).

Обычно в одну статью нужно вставить от 5 до 10 картинок.

Картинки брать из любых удобных вам источников (яндекс, гугл, бинг, клипарты и т.д.)

Требования:

1. Найти картинку по смыслу текста.

2. Картинка должна быть строго размером 400*300 (размер найденной иллюстрации корректируется в фото редакторе).

3. Картина должна быть чёткая и не искажённая, без логотипов\водяных знаков и посторонней рекламной информации.

4. Картинке нужно дать имя файла на латинице (дам ссылку на сайт который русские буквы переводит в транслит).

5. Картинку нужно загрузить на сайт, дать ей описание.

(Возможна работа без ПЯТОГО пункта, в данном случае вам нужно присылать фото на почту и указывать какое и куда нужно вставить.)

Работа на постоянную основу, статей много.

От вас, стоимость работы и примерное время выполнения (например поиск и вставка на сайт 10 картинок).