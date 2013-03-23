Необходимы изображения для статей

Нужно создать иллюстрацию города из четырех объектов в изометрии. Объекты должны располагаться на платформе, для примера как на рисунке http://image.gamespotcdn.net/gamespot/images/2003/pc/simcityrush4/0929/sc_screen001.jpg Сама платформа будет выглядеть как четыре кусочка пазла, а вместо линий стыковки будет дорога как здесь http://pumpieumpieumpkin.files.wordpress.com/2008/02/scs2.jpg Здания-объекты: 1. ...