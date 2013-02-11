Исполнитель для регулярных заказов статич. вектора

Для flash приложения на регулярной основе треубуется различный статический векторный контент. Стиль - мультяшный (нравится стиль игры Wormix, несколько примеров прикладывается). В ближайшее время будет заказ 4 подобных локаций. После этого будет оформление интерфейса (окна, кнопки), другие локации. Только статика, анимации не требуются. При подаче заявки просьба указывать стоимость подобных локаций из примера (за 1 штуку). Размер будет примерно такой же. Не создаем проект, так как заказы будут регулярными и хочется найти постоянного исполнителя.