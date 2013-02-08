Дизайн картинки для группы вконтакте

Сделать красивые яркие кнопки с надписью "Играть сейчас" в .psd формате Размеры 300 px на 60 (смотрите сами высоту) Надо 10 кнопок. Ничего сложного.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно есть 3 сайта, для них созданы группы и соответственно нужны 3 аватарки для группы 200 на 500 пикселей:
1. сайт dramteatr39.ru
Сайт областного драматического театра, можно достать логотип в исходнике
Мебельный салон, можно достать логотип в исходнике
3. kub39.ru
Юридические, бухгалтерские услуги бизнесу, также техническое обслуживание.
есть лого и дизайн сайта
Дизайн картинок в одном стиле с дизайном сайта.
Вот такие вводные, от вас примеры работ и сроки реализации.
В дальнейшем возможно работа на постоянной основе, мы занимаемся комплексным продвижением компаний и зачастую появляются такие задачи.
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