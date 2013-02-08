Дизайн картинки для группы вконтакте

Собственно есть 3 сайта, для них созданы группы и соответственно нужны 3 аватарки для группы 200 на 500 пикселей:

1. сайт dramteatr39.ru

Сайт областного драматического театра, можно достать логотип в исходнике

2. akcentmebel.ru

Мебельный салон, можно достать логотип в исходнике

3. kub39.ru

Юридические, бухгалтерские услуги бизнесу, также техническое обслуживание.

есть лого и дизайн сайта

Дизайн картинок в одном стиле с дизайном сайта.

Вот такие вводные, от вас примеры работ и сроки реализации.

В дальнейшем возможно работа на постоянной основе, мы занимаемся комплексным продвижением компаний и зачастую появляются такие задачи.