Создание макетов в Coral Draw

Для сайта spb - tricolor . ru нужно разработать около 15 изображений разных размеров. Сейчас в основном присутствует только текст. Нужно этими изображениями приукрасить и донести до людей определенную информацию... основные моменты, акции, цены... Примеры изображений ...
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Необходим создатель векторных макетов в программе Coral Draw. Создание 30 векторных макетов. Проект временный. Объявляйте свою цену за один макет.
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