6 фотокартинок для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок229 просмотров
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Нужно создать фотокартинок для сайта maxcell.ru на тему Компьютеры, телефоны, фотоаппараты,телевизоры, электроника, бытовая техника. Картинки должны раскрывать содержимое соответствующих категорий

11 лет назад
9480246
Сергей 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
MSK777
Макс 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-1)
11 лет назад
$20
1 день
Седлал задание в срок. Замечания корректировал без проблем и лишних вопросов
Отличный заказчик. Точно поставленное задание, быстрая оплата, очень понравилось с ним работать. Советую всем!
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