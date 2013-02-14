Разработать около 15 изображений.

Добрый день. Маленький запрос котировок для молодых и талантливых на предмет отрисовки иллюстраций на сайте. Сейчас они выполнены нарезкой в пэйнте с ломаными линиями. Их надо малость причесать, опрофессионалить. Может на какой-то фон, расположить грамотнее идеи будут ...