Разработать около 15 изображений.

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок339 просмотров
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Для сайта spb - tricolor . ru нужно разработать около 15 изображений разных размеров. Сейчас в основном присутствует только текст. Нужно этими изображениями приукрасить и донести до людей определенную информацию... основные моменты, акции, цены...

Примеры изображений прикладываю...

11 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
19 часов назад
11 лет назад
$35
1 день
Ольга отлично справилась с заданием. С первого раза предоставила именно то, что и хотел... буду и дальше продолжать сотрудничество. Спасибо!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Очень довольна сотрудничеством с Виталием.
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