Нарисовать кнопки

Необходим создатель векторных макетов в программе Coral Draw. Создание 30 векторных макетов. Проект временный. Объявляйте свою цену за один макет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать красивые яркие кнопки с надписью "Играть сейчас" в .psd формате
Размеры 300 px на 60 (смотрите сами высоту)
Надо 10 кнопок. Ничего сложного.
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