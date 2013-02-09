Обрисовать сову

Здравствуйте фрилансеры, есть не большая и легкая работка. Есть сова(кисть photoshop), нужно ее перерисовать по тем же формам, но без штрихов как в кисти, и подобрать внутреннюю тень для объема.

Третий файл показывает как я хочу видеть первую сову, детали типа глаз, туловища, лап, носа я хочу видеть отдельно. Окончание работы исходник в psd формате photoshop.

Прикрепляю сову с цветом и кисть, а также что примерно должно получиться.