Оформить страницы

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки187 просмотров
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Здравствуйте, расскажу что требуется, есть новый сайт с написанными текстами, но не оформленными картинками, то есть вам нужно на эти страницы с текстами подобрать тематические ( картинки, фото и т.п.) и красиво вписать их ! страниц около 25 ! Интересует цена за одну оформленную страницу ? сроки не критичны ! Принцип работы такой при выборе исполнителя он оформляет одну страницу, если всё хорошо продолжаем работать, если нет то оплачиваю половину стоимости страницу и ищу другого исполнителя ! Предпочтения отдам в первую очередь людям с подобными работами и красивым партфолио ! Прошу предлогать цены разумные и соответствующие уровню ваших работ ! Тематика сайта (Компания занимающаяся ремонтом компьютеров)

11 лет назад
shumvitala
Виталий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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