Оформить страницы

Здравствуйте, расскажу что требуется, есть новый сайт с написанными текстами, но не оформленными картинками, то есть вам нужно на эти страницы с текстами подобрать тематические ( картинки, фото и т.п.) и красиво вписать их ! страниц около 25 ! Интересует цена за одну оформленную страницу ? сроки не критичны ! Принцип работы такой при выборе исполнителя он оформляет одну страницу, если всё хорошо продолжаем работать, если нет то оплачиваю половину стоимости страницу и ищу другого исполнителя ! Предпочтения отдам в первую очередь людям с подобными работами и красивым партфолио ! Прошу предлогать цены разумные и соответствующие уровню ваших работ ! Тематика сайта (Компания занимающаяся ремонтом компьютеров)