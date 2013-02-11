AstroTrek

$600
Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок317 просмотров
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Графика для демоверсии игрового проекта. В аттаче примеры арта, он должен быть перерисован в таком же стиле. Предпочтения будут отданы художнику работающему с планшетом. После демы, работа с исполнителем будет продолжена до релиза продукта. Подробнее через skype.

11 лет назад
egnech
Роман 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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