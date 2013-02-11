Здравствуйте фрилансеры, есть не большая и легкая работка. Есть сова(кисть photoshop), нужно ее перерисовать по тем же формам, но без штрихов как в кисти, и подобрать внутреннюю тень для объема. Третий файл показывает как я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Графика для демоверсии игрового проекта. В аттаче примеры арта, он должен быть перерисован в таком же стиле. Предпочтения будут отданы художнику работающему с планшетом. После демы, работа с исполнителем будет продолжена до релиза продукта. Подробнее через skype.
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