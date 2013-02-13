Векторный художник, игрострой, на постоянку

Компании «ТИАРЕЛЛА» производящей сувенирную продукцию из листового металла ТРЕБУЮТСЯ! Исполнители профессионально работающие в векторе, для выполнения рисунков продукции по существующему контуру (т.е нанести на контур изображение) . Пример контура См. в вложении..Для получения работы и ...
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Здравствуйте.
Ищем на удалённую постоянную работу художника-иллюстратора работающего в векторе в программе Adobe Illustrator.
Делаем игры, очень разные, для девочек и для мальчиков, для тётенек и дяденек: http://pixeltale.ru/
Платим вебмани, в первую неделю часто по этапам, затем — раз в неделю.
Ближайший проект под который ищем: «девочковая» игра для одной из социальных сетей. Будет нужно много платьев и не только:) ТЗ составлять умеем и будем, но так как оплата по итогам будет за каждую неделю за фактически проделанную работу, а ТЗ склонно меняться, для сотрудников это не очень критично.
Важно: ищем удалённого сотрудника/сотрудницу на постоянку, платим стабильно и хорошо (хорошо — это не хуже чем в среднем по рынку постоянных сотрудников), но просим в обмен на стабильность не относиться к заказам как к возможности разово хорошо заработать (срубить денег). С постоянными сотрудниками у нас долгосрочные отношения — чем лучше дела у нас, тем лучше у них, так что никто никого не пытается перехитрить. Кроме того, мы предпочитаем один раз сработаться с человеком и дальше с ним работать, чем искать нового под каждый проект.
Пожалуйста, если у Вас есть время только на 1 проект (несколько дней) и вы не настроены на постоянное сотрудничество, поищите другие проекты, едва ли мы подойдём друг другу.
На первой неделе платим по результатам, за это время узнаём друг друга и если работаем дальше — переходим на понедельную оплату. Сотрудники сами каждую неделю ставят себе оценки и соответственно получают премии.
Что нужно с Вас — портфолио с работами в векторе, если есть — что-то из игр. Также при заявке просьба открыть нашу старую игру http://vk.com/app3006273, закрыть приветственное окно и оценить всё что вы видите на этом экране (героиню, фон, кнопки), более ничего не нажимая. Интересуют примерные оценки сроков и бюджетов, которые бы вы попросили рисуя этот экран с нуля.
Если нас заинтересует Ваша заявка (портфолио и Ваша оценка предложенной работы), мы предложим не оплачиваемое (до получасу максимум!), а затем оплачиваемое тестовое задание, потом тестовый день и неделя работы. За все это время (кроме первого тестового задания) мы будем платить, но решение о том подходим ли мы друг другу надолго примем через неделю.
Если Вы настроены на долгосрочное сотрудничество — смело пишите, ответим всем кто заинтересует. Если этот проект открыт, значит с будущим исполнителем окончательно мы ещё не определились и можно писать.
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