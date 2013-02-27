Студия графического дизайна KineticMax открывает вакансию Иллюстратор.

По существу: нам нужно, чтобы будущий коллега умел рисовать от руки. Но есть один момент. Важно, чтобы ты рисовал с душой, видел нестандартно и воплощал действительно интересные идеи в свои рисунки и, в последующем, в наши проекты.

Поэтому самое определяющее – пришли нам полное портфолио своих работ, которое отразит твои умения, навыки и видение. К нему нужно приложить небольшую сопроводительную записку - какая из работ больше всего нравится, а какую бы ты сейчас переделал и почему.

Если плюс к этому у тебя будет законченное профильное образование – здорово. А если ты еще и умеешь работать с графическими редакторами – идеально.

Условия:

•творческий unlimited;