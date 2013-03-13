Специалист для выполнения рисунков

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок553 просмотра
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Компании «ТИАРЕЛЛА» производящей сувенирную продукцию из листового металла ТРЕБУЮТСЯ! Исполнители профессионально работающие в векторе, для выполнения рисунков продукции по существующему контуру (т.е нанести на контур изображение) . Пример контура См. в вложении..Для получения работы и обсуждения стоимости требуется прислать аналог или выполнить тестовое задание.

11 лет назад
tiarella-pro
Дмитрий 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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