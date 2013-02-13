Иллюстрация промышленного мини-города

Нужно создать иллюстрацию города из четырех объектов в изометрии.

Объекты должны располагаться на платформе, для примера как на рисунке http://image.gamespotcdn.net/gamespot/images/2003/pc/simcityrush4/0929/sc_screen001.jpg

Сама платформа будет выглядеть как четыре кусочка пазла, а вместо линий стыковки будет дорога как здесь http://pumpieumpieumpkin.files.wordpress.com/2008/02/scs2.jpg

Здания-объекты:

1. Изображение дома и строитель который штукатурит стены, рядом стоят мешки с штукатуркой определенной марки (картинки мешков вышлю)

2. Этот объект должен отражать продажу сырья (песка, цемента, щебня и прочих сыпучих материалов) Предлагаю изобразить силосную вышку где будет заполняться самосвал сыпучим материалом http://irkutsk.inkado.ru/i/49890a.jpg (на картинке бетономешалка, а нам нужен самосвал с горкой сыпучки)

Объект который отражает продажу строительных материалов. Думаю стоит изобразить склад и автопогрузчик с палетом пеноблоков или кирпичча.

Объект должен отражать строительство. Нужно изобразить строящееся здание, можно с краном или дом который выкладывают из кирпича.

Конечный продукт должен быть в векторе или в растре по слоям.

Обязательно указывайте срок и стоимость.

Предоплату не даю, уже устал от недобросовестных исполнителей, которые берут предоплату и исчезают.

Для мыслей:

http://simcitynews.ru/wp-content/uploads/2012/08/Novyie-zdaniya-SimCity.jpg

http://i1-games.softpedia-static.com/screenshots/SimCity-2013-Intro-Cinematic-Trailer_6.jpg

http://gm1.s-ports.ru/sites/default/files/styles/565x365/public/simcity_smeltingplant_e3.jpg

http://simcitynews.ru/wp-content/uploads/2012/08/SimSiti-5.jpg

http://rack.2.mshcdn.com/media/ZgkyMDEyLzEyLzA0LzAzL2dldGFkZXRhaWxlLmJLYS5qcGcKcAl0aHVtYgk5NTB4NTM0IwplCWpwZw/e24835d2/3ad/get-a-detailed-first-look-at-the-new-simcity-video--37b2166342.jpg