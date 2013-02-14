Изображение для главной страницы сайта Моби-С

Компании «ТИАРЕЛЛА» производящей сувенирную продукцию из листового металла ТРЕБУЮТСЯ! Исполнители профессионально работающие в векторе, для выполнения рисунков продукции по существующему контуру (т.е нанести на контур изображение) . Пример контура См. в вложении..Для получения работы и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна новая картинка на модуль для главной страницы сайта mobi-c.ru. Сейчас там мужик с коробкой. Нужно что то типа как тут home_teaser_boxes.png.
Нравиться как нарисовано тут frontpage-template.png, картинка получилась детальной и объемной.
Нужно красиво нарисовать что то подобное: задняя картинка, планшет на Андроид и смартфон на Андроид. Смартфон и планшет нарисовать объемными. Как скомпоновать размеры и расположить задний фон, планшет и смартфон, решать вам.
background.bmp - картинка для задней части.
Содержимое для смартфона можно взять из
android-pda-1.jpg
android-pda-2.png
android-pda-3.png
Содержимое для планшета можно взять из
android-planshet-1.png
android-planshet-2.png
В исходнике изображения должна быть тень с возможностью отключения и небольшой зеркальный эффект (тоже отключаемый) как у кнопок в модуле на mobi-c.ru. Пока не понятно что лучше использовать тень или это отражение.
Нужны исходники и png прозрачный файл.
Размер 425*245 пикселей
Копия ТЗ и прилагаемые изображения во вложении к проекту.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад
День добрый. У меня есть супер картинка, которая мне очень нравится + я хочу её печатать. Ужасная проблема в том, что картинка нарисована в PSD, а нужен вектор. (макет хороший, все цветовые слои разделены, исходник приличного разрешения) Кроме ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется нарисовать 10-15 слайдов с продукцией. Продукция - бетонные блоки разной формы и размеров. Набросок прикрепил - http://clip2net.com/s/2Pl9I, слайды нужно выдержать в цветовой схеме сайта http://dskkpd.blagserv.ru/. С чего рисовать сейчас крутится в слайдере на ...Завершен11 лет назад
Нужны изображения для статей на сайте businessbig.ru Указывайте свою цену за изображениеЗавершен11 лет назад
- $100
Создание рисунков и карикатуры (в разных стилях - оговаривается) на основе фотографий. Кол. фотографий 3-4Завершен11 лет назад
Для интернет магазина ТМ AndreStar требуются рисунки для печати на футболках. Рисунки нужны креативные и уникальные. Примеры работ обязательны.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать иллюстрацию города из четырех объектов в изометрии. Объекты должны располагаться на платформе, для примера как на рисунке http://image.gamespotcdn.net/gamespot/images/2003/pc/simcityrush4/0929/sc_screen001.jpg Сама платформа будет выглядеть как четыре кусочка пазла, а вместо линий стыковки будет дорога как здесь http://pumpieumpieumpkin.files.wordpress.com/2008/02/scs2.jpg Здания-объекты: 1. ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Ищем на удалённую постоянную работу художника-иллюстратора работающего в векторе в программе Adobe Illustrator. Делаем игры, очень разные, для девочек и для мальчиков, для тётенек и дяденек: http://pixeltale.ru/ Платим вебмани, в первую неделю часто по этапам, затем — ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно отрисовать 2 статических баннера для сайта горнолыжного курорта. Месседж: При проживании 3 дня и больше - скидка 20%. Примеры предыдущих баннеров и стиля что нравиться в приложении.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть картинка в маленьком разрешении - витраж. Необходимо подготовить файл для печати этого витража на самоклеящейся пленке в хорошем разрешении, пленка будет накатываться на оконное стекло. Размер стекла: 1232мм Х 372мм.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт11 лет назад