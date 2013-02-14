Изображение для главной страницы сайта Моби-С

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки331 просмотр
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Нужна новая картинка на модуль для главной страницы сайта mobi-c.ru. Сейчас там мужик с коробкой. Нужно что то типа как тут home_teaser_boxes.png.

Нравиться как нарисовано тут frontpage-template.png, картинка получилась детальной и объемной.

Нужно красиво нарисовать что то подобное: задняя картинка, планшет на Андроид и смартфон на Андроид. Смартфон и планшет нарисовать объемными. Как скомпоновать размеры и расположить задний фон, планшет и смартфон, решать вам.

background.bmp - картинка для задней части.

Содержимое для смартфона можно взять из

android-pda-1.jpg

android-pda-2.png

android-pda-3.png

Содержимое для планшета можно взять из

android-planshet-1.png

android-planshet-2.png

В исходнике изображения должна быть тень с возможностью отключения и небольшой зеркальный эффект (тоже отключаемый) как у кнопок в модуле на mobi-c.ru. Пока не понятно что лучше использовать тень или это отражение.

Нужны исходники и png прозрачный файл.

Размер 425*245 пикселей

Копия ТЗ и прилагаемые изображения во вложении к проекту.

11 лет назад
hayder
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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