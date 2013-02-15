Отрисовать растровое изображение в векторе+печать

Компании «ТИАРЕЛЛА» производящей сувенирную продукцию из листового металла ТРЕБУЮТСЯ! Исполнители профессионально работающие в векторе, для выполнения рисунков продукции по существующему контуру (т.е нанести на контур изображение) . Пример контура См. в вложении..Для получения работы и ...
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День добрый.
У меня есть супер картинка, которая мне очень нравится + я хочу её печатать.
Ужасная проблема в том, что картинка нарисована в PSD, а нужен вектор. (макет хороший, все цветовые слои разделены, исходник приличного разрешения)
Кроме этого, картинка представлена в нескольких цветовых решениях (несколько одинаковых картинок в разном цвете), а на выходе я хотел бы от исполнителя получить инструкции (или что-то типа того), как мне разместить несколько различных по цветам макетов.
Корелом автоматом не удалось вытащить всё в вектор, так что наверное надо иллюстратором попробовать. Я в этом не силён.
Задача делится на три подзадачи:
1) из PSD отрисовать векторное изображение (должно быть не тяп-ляп, а действительно хорошо сделано)
2) векторное изображение должно соответствовать данным правилам - prostoprint.com/service/#p2 (убрать мелкие элементы + толщина линий + цвета)
3) применение различных комбинаций цвета к отрисованному макету
В аттаче два изображения:
1) пример рисунка
2) примеры цветовых вариантов
Сроки вроде и не горят (так как уже почти провалены), но если захотите сделать это побыстрее - отлично :)
Если не уверены в своих возможностях, то лучше поберегите моё и своё время. Спасибо.
На любые вопросы постараюсь ответить.
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