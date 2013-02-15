Отрисовать растровое изображение в векторе+печать

День добрый.

У меня есть супер картинка, которая мне очень нравится + я хочу её печатать.

Ужасная проблема в том, что картинка нарисована в PSD, а нужен вектор. (макет хороший, все цветовые слои разделены, исходник приличного разрешения)

Кроме этого, картинка представлена в нескольких цветовых решениях (несколько одинаковых картинок в разном цвете), а на выходе я хотел бы от исполнителя получить инструкции (или что-то типа того), как мне разместить несколько различных по цветам макетов.

Корелом автоматом не удалось вытащить всё в вектор, так что наверное надо иллюстратором попробовать. Я в этом не силён.

Задача делится на три подзадачи:

1) из PSD отрисовать векторное изображение (должно быть не тяп-ляп, а действительно хорошо сделано)

2) векторное изображение должно соответствовать данным правилам - prostoprint.com/service/#p2 (убрать мелкие элементы + толщина линий + цвета)

3) применение различных комбинаций цвета к отрисованному макету

В аттаче два изображения:

1) пример рисунка

2) примеры цветовых вариантов

Сроки вроде и не горят (так как уже почти провалены), но если захотите сделать это побыстрее - отлично :)

Если не уверены в своих возможностях, то лучше поберегите моё и своё время. Спасибо.

На любые вопросы постараюсь ответить.