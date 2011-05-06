Крупная компания ищет профессиональных, талантливых дизайнеров и иллюстраторов. Мы предлагаем: - Постоянную работу над интересными проектами; - Возможность работать по гибкому графику; - Возможность работы над проектами крупных компаний. Требования: - кандидаты из Москвы - строгое соблюдение сроков - отрисовка ...
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Издательству требуется иллюстратор для отрисовки книг с принцессами. Вектор.
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