Медвежонок

# 1 — $

Нужно нарисовать мишку(медведя) похожего на умку(из мультфильма)

только его надо сделать чуть постарше +

из атрибутики на нём должны быть круглые очки и

оксфордская шапка(та которую юристы одевают на вручение

дипломов) и он должен быть белым

p.s. ставьте на рисунки копипасты и защиту

и так же предлагайте цену (желательно в в разумных пределах