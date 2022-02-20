Нарисовать картинки для каталога

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок779 просмотров
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Необходимо отрисовать 60-65 картинок для каталога завода по производству изолированных труб. Уже есть базовые изображения, которые нужно переработать. Примеры прилагаются. Чертежи под картинками не нужны, расположение в пространстве и угол обзора лучше изменить. Будет нужен образец работы на основании приложенных изображений, общий срок выполнения заказа и цена за одну картинку.  

2 года назад
Plot_j
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад