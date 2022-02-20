Нарисовать картинки для каталога

Требуется нарисовать 1 персонажа по определённому заданию. Задание: Нужно нарисовать персонажа по данным примерам ( пример 1 и пример 2). Персонаж должен быть в стиле футболиста. Форма необходима, как на 3 картинке (форма).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать 60-65 картинок для каталога завода по производству изолированных труб. Уже есть базовые изображения, которые нужно переработать. Примеры прилагаются. Чертежи под картинками не нужны, расположение в пространстве и угол обзора лучше изменить. Будет нужен образец работы на основании приложенных изображений, общий срок выполнения заказа и цена за одну картинку.
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