Графический дизайнер. Собрать макет для моушена (2d анимация)

$20
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок578 просмотров
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Нужен человек, для сборки макета для моушена (2D анимация). Есть ТЗ.

2 года назад
guest_16451809513812
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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