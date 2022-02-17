Отрисовать эскиз метеорита в космический стиле , каждая работа может выглядеть как метеорит на котором нарисована визуализация его названия (согласно смыслам из дока), то есть где-то это лягушка или кошка, а где-то персонажи мифологий и историй. Также на каждой работе подпись в виде названия метеорита (Cat, Titan, etc). Пожалуйста скиньте ваше релевантное портфолио, сроки и стоимость эскиза. Документ с описанием прилагаю, выберете один метеорит, пришлите название и я помогу вам с переводом в случае необходимости. Мы находимся на этапе прототипирования от вас нужна ваша идея, выполненная в космическом стиле (не мультяшный, более похож на реалистичный)