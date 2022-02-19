Флаг для ВЕЛОгруппы

Группа велосипедистов называется "Белки на колесах". Нужны картинки три сюжета для последующего использования на наклейках, футболках и флаге. Максимально смешные, безумные белочки на велосипедах. Белка максимально "унисекс". В прикрепленных файлах пример белочки, который нас полностью устраивает. По сюжетам: белка едет на велосипеде в горку, глаза в кучу, язык на плече; белка держит над собой велосипед, белка в походе сидит у палатки очень уставшая, велосипед валяется рядом.