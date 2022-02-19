Флаг для ВЕЛОгруппы

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок762 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Группа  велосипедистов называется "Белки на колесах". Нужны картинки  три сюжета  для последующего использования  на наклейках, футболках и флаге.  Максимально смешные, безумные белочки на велосипедах. Белка максимально "унисекс". В прикрепленных файлах пример белочки, который нас полностью  устраивает. По сюжетам: белка  едет на велосипеде  в горку, глаза в кучу, язык на плече; белка держит над собой велосипед, белка в походе  сидит у палатки очень уставшая, велосипед валяется рядом. 

2 года назад
vesenna75
48 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад