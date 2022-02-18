Нарисовать девушку с цветами для аватарки 1:1

$7
Иллюстрации и РисункиЗакрыт41 заявка1323 просмотра
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Хочу красивую аватарку для проекта @peacepoxy (В inst)

Создание украшений из смолы с сухоцветами

Я вижу аватарку так: девушка изображена по пояс с длинными русыми волосами в цветах и листиках, видно руку(и) девушки

Самое важное - преобладание бежевого и зелёного (не яркого) цвета, ниже прикреплю референсы - чем Вы можете вдохновляться

Формат картинки - квадратик 1:1

Однотонный неброский фон

Всё остальное на ваше усмотрение, Благодарю!

2 года назад
guest_16451835990041
2 года в сервисе
Был
2 года назад