Требуется нарисовать персонажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт36 заявок1151 просмотр
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Требуется нарисовать 1 персонажа по определённому заданию.

Задание: Нужно нарисовать персонажа по данным примерам ( пример 1 и пример 2). Персонаж должен быть в стиле футболиста. Форма необходима, как на 3 картинке (форма).

2 года назад
samymen
Илья 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад