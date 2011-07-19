Нарисовать рисунок кота

Здравствуйте! Требуется нарисовать симпатичного белого кота, лохматого, в шортах и оранжевой футболке, который сидит серьезный за компьютером с логотипом HP в полупрофиль как бы и держит в лапке мышку. Т.е. кот, стул, стол, компьютер. Чтобы похоже, как в мультфильме (любом, например в Диснеевском как рисуют) и котик забавный.

Рисунок потом пойдет на футболку, чтобы нормально смотрелся на футболке, на кружке и т.д.

Заранее спасибо.