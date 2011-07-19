Нарисовать рисунок кота

Иллюстрации и РисункиЗавершен16 заявок650 просмотров
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Здравствуйте! Требуется нарисовать симпатичного белого кота, лохматого, в шортах и оранжевой футболке, который сидит серьезный за компьютером с логотипом HP в полупрофиль как бы и держит в лапке мышку. Т.е. кот, стул, стол, компьютер. Чтобы похоже, как в мультфильме (любом, например в Диснеевском как рисуют) и котик забавный.

Рисунок потом пойдет на футболку, чтобы нормально смотрелся на футболке, на кружке и т.д.

Заранее спасибо.

12 лет назад
koshakkoshak
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранные исполнители
Akhineya
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$35
2 дня
Заказ выполнен точно в срок и очень профессионально! Замечательный рисунок! Спасибо :)
Darya_Romanova
Романова 
35 летШвейцария
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$250
6 дней
К сожалению,не смогла выполнить проект,но Анастасия отнеслась с пониманием к сложившимся обстоятельствам.За что большое спасибо. Желаю,чтобы ваше предприятие удалось. С ув.,Дарья.
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