Нарисовать рисунок кота

Необходимо разработать картинку для подложки в TWITTER. Примерная картинка в приложении. Пишите цену и сроки.
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Здравствуйте! Требуется нарисовать симпатичного белого кота, лохматого, в шортах и оранжевой футболке, который сидит серьезный за компьютером с логотипом HP в полупрофиль как бы и держит в лапке мышку. Т.е. кот, стул, стол, компьютер. Чтобы похоже, как в мультфильме (любом, например в Диснеевском как рисуют) и котик забавный.
Рисунок потом пойдет на футболку, чтобы нормально смотрелся на футболке, на кружке и т.д.
Заранее спасибо.
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