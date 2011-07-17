Требуется дорисовать пиццу

Есть пекарь который готовит пиццу. Надо на задний план дорисовать саму пиццу без одного кусочка. скетч есть в прикрепленном файле также как и повар. И сделать надпись сверху как на скетче - только конечно более приемлемым шрифтом. Пицца в векторе должна быть. Можно использовать готовые материалы только чтоб оно смотрелось конечно.

Ну и пицца не должна быть особо яркой. Тесть без нагромождений ингредиентов и как будто разрезана уже.

От вас сроки и цена.