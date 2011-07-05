Рисование портрета по фото

Иллюстрации и РисункиЗакрыт38 заявок647 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются художники-дизайнеры в новый проект, способные рисовать портрет (любой стиль-от классики до карикатуры) по фото от руки или на компьютере. Оставляйте свои контакты и если есть-ссылки на портфолио, с каждым свяжусь персонально.

12 лет назад
Aristona
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание персонажа

    $50

    Здравствуйте! Задача следующая. Нужно нарисовать овечку для интернет магазина посуды. На сайте будет присутствовать персонаж , овечка должна быть прикольной, гламурной, стильной и весёлой) нравиться женщинам, быть запоминаемой и узнаваемой. Общее описание персонажа: Овечка - красавица, гламурная бизнес-вуман, должна нравиться посетительницам-женщинам. типа, должна ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать обложку для брошюры

    Сделать обложку для брошюры формата А4. Вышлю 7 картинок. Их нужно обработать чтобы были в серо-сине-голубых тонах. Где-то размыто, где-то, прорисовано и т.д. В результате должна быть единая картинка (вроде микса из присланного, но в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно собрать флаг картинку для флага из визитки

    $50

    Задача Есть макет визитки с растровой картинкой из элементов этой картинки(низкое качество) нужно сделать макет для печати флага по ТЗ, что на картинке в приложении. Спасибо!

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать несколько иллюстраций для сайта

    Для контентных разделов сайта нужно сделать 3-5 иллюстраций. Примерный размер каждой: 400 x 150 пикселей. Иллюстрации несложные, описание есть, работа срочная. Пишите сроки и стоимость за 1 штуку.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка баннера для дальнейшей печати

    Необходимо нарисовать баннер для летнего корпоративного мероприятия финансовой инвестицонной компании. Баннер в дальнейшем будет напечатан в размере 6,3 х 3,3 м. Фон: необходимо сделать его ярким, красочным и летним. Это должен быть рисунок, а не фото! Идея ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иллюстрации к игре на подводную тематику.

    Требуется художник-иллюстратор для создания простой но качественной векторной графики для игры в стиле Match3, Collapse на подводную тематику. Нужно нарисовать фоны,диалоги (всплывающие окна), персонажа, элементы игры и интерфейса (некоторые с раскадровкой). Стиль графики идентичный играм компании ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать стикер с 4 пиктограммами

    Суть задачи: Производитель поставляет машину, при первом запуске которой необходимо обломить кончик медной трубки. Сделать это должен пользователь машины самостоятельно, а помочь ему должен Ваш стикер. При этом трубку нельзя выдергивать, нельзя откусывать кусачками (при ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад