Нужно сделать несколько иллюстраций для сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок343 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для контентных разделов сайта нужно сделать 3-5 иллюстраций.

Примерный размер каждой: 400 x 150 пикселей.

Иллюстрации несложные, описание есть, работа срочная.

Пишите сроки и стоимость за 1 штуку.

12 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Обработка карты Украины

    Существует программа Национальный атлас (http://powertracker.org/viewtopic.php?t=66762) в котором есть общая карта грунтов Украины. Необходимо из этой карты вырезать несколько областей по их ТОЧНЫМ (административным) границам, плюс короткое описание и легенда. Качество фотографии должно быть максимальное (для ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовка баннера для дальнейшей печати

    Необходимо нарисовать баннер для летнего корпоративного мероприятия финансовой инвестицонной компании. Баннер в дальнейшем будет напечатан в размере 6,3 х 3,3 м. Фон: необходимо сделать его ярким, красочным и летним. Это должен быть рисунок, а не фото! Идея ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иллюстрации к игре на подводную тематику.

    Требуется художник-иллюстратор для создания простой но качественной векторной графики для игры в стиле Match3, Collapse на подводную тематику. Нужно нарисовать фоны,диалоги (всплывающие окна), персонажа, элементы игры и интерфейса (некоторые с раскадровкой). Стиль графики идентичный играм компании ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать стикер с 4 пиктограммами

    Суть задачи: Производитель поставляет машину, при первом запуске которой необходимо обломить кончик медной трубки. Сделать это должен пользователь машины самостоятельно, а помочь ему должен Ваш стикер. При этом трубку нельзя выдергивать, нельзя откусывать кусачками (при ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн авто

    Добрый день! Есть задача по стайлингу авто. Хонда цивик 5Д. Занимаюсь шинами и дисками (интернет-магазин). хотелось бы видеть на машине что-то абстрактное, привлекающее внимание на дороге. на машине должне быть размещен адрес сайта: allrezina.ru. Корпоративные ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад