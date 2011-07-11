Создание персонажа

Здравствуйте!

Задача следующая.

Нужно нарисовать овечку для интернет магазина посуды.

На сайте будет присутствовать персонаж , овечка должна быть

прикольной, гламурной, стильной и весёлой) нравиться женщинам, быть

запоминаемой и узнаваемой.

Общее описание персонажа:

Овечка - красавица, гламурная бизнес-вуман, должна нравиться посетительницам-женщинам.

типа, должна быть с ними из одного круга. На вид ей должно быть 23 -25 лет.

Макияж, одежда и все такое