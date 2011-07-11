Создание персонажа

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок474 просмотра
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Здравствуйте!

Задача следующая.

Нужно нарисовать овечку для интернет магазина посуды.

На сайте будет присутствовать персонаж , овечка должна быть

прикольной, гламурной, стильной и весёлой) нравиться женщинам, быть

запоминаемой и узнаваемой.

Общее описание персонажа:

Овечка - красавица, гламурная бизнес-вуман, должна нравиться посетительницам-женщинам.

типа, должна быть с ними из одного круга. На вид ей должно быть 23 -25 лет.

Макияж, одежда и все такое

12 лет назад
korogan
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Darya_Romanova
Романова 
35 летШвейцария
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Очень доволен работой. Персонаж получился именно тем каким он и должен быть. Дарья очень хороший специалист. Спасибо Вам, Дарья огромное. С уважением, Денис.
Вежливый заказчик с чётким заданием и моментальной оплатой. Работайте - не пожалеете. Всё отлично! С уважением, Дарья.
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