Создание персонажа

Для сувенирной компании необходимо разработать дизайн на магнит. Нарисовать нужна мультяшную карту Карпат.Робота з растром . ЦЕНУ И СРОКИ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Задача следующая.
Нужно нарисовать овечку для интернет магазина посуды.
На сайте будет присутствовать персонаж , овечка должна быть
прикольной, гламурной, стильной и весёлой) нравиться женщинам, быть
запоминаемой и узнаваемой.
Общее описание персонажа:
Овечка - красавица, гламурная бизнес-вуман, должна нравиться посетительницам-женщинам.
типа, должна быть с ними из одного круга. На вид ей должно быть 23 -25 лет.
Макияж, одежда и все такое
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